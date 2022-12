Indrukwekkend vuur vernielt slechts deel van penthouse in Hasselt: “Ik keek over leuning van terras en zag schuin boven mij brand”

Hasselt - Een indrukwekkend vuur boven Hasselt heeft zaterdagmiddag een penthouse vernield op de hoek van de Havenstraat en de Oeverstraat. Het lijkt bijna onwaarschijnlijk maar de schade beperkt zich tot een gedeelte van de flat. De bewoonster was nog maar net verhuisd. Ze was niet thuis.

Het vuur brak zaterdagmiddag rond 11.30 uur uit. Het appartement op de bovenste verdieping van het flatgebouw was nog maar net verhuurd. De bewoonster was niet aanwezig toen de brand ontstond. De rook was enorm ver te zien. Het flatgebouw leek even op een brandende toorts.

Het lijkt bijna onwaarschijnlijk maar de brand in het Hasseltse appartementsblok beperkt zich tot een gedeelte van de flat waarin de brand ontstond. “Het gebouw is nogal ingewikkeld qua indeling maar de brandschade beperkt zich tot een gedeelte van het penthouse”, zegt brandweercommandant Bert Swijsen.

“Wat de precieze oorzaak van de brand is, staat nog niet vast en het labo voert dan ook nog verder onderzoek. Maar we vermoeden niet dat er kwaad opzet in het spel is. Onze mensen hebben ook een gedeelte van de dakbedekking losgemaakt omdat de brand daaronder smeulde. Ook dat is helemaal opgelost. We gaan er van uit dat er voor de andere flats, buiten geurhinder, weinig problemen zullen zijn”, zegt de brandweercommandant.

“Ik ben benieuwd”, zegt Irene Neuteleers die op de zesde verdieping woont, pal onder de getroffen flat. “Ik hoop dat ik er weer kan wonen.”

“Het appartement op de zevende verdieping heeft wel veel schade”, zegt burgemeester Steven Vandeput van Hasselt. “De bewoonster was niet aanwezig maar werd snel gecontacteerd. Er waren huisdieren aanwezig maar die zijn gered. De brandweer onderzoekt wat de impact is op de rest van de appartementen. Voorlopig lijkt zich dat te beperken tot blusschade. In afwachting daarvan werden de medebewoners in veiligheid gebracht.”

Iedereen was tijdig uit het gebouw. Voor de brandweer was het een moeilijke opdracht, vooral omdat de brand op zo’n grote hoogte woedt. Toch konden de manschappen het vuur in korte tijd onder controle krijgen. Rond 12.15 uur was het vuur al gedoofd.

Jean Kerfs woont op het zesde en was zijn krant aan het lezen toen het brandde op de zevende en achtste verdieping. “Ik zat op mijn terras. Plots hoorde ik mensen op de straat schreeuwen. Ik keek over de leuning van mijn terras en zag dat het schuin boven mij brandde. Meteen ben ik naar buiten gelopen.” Iets na 13 uur mocht Jean terug naar zijn appartement. “Ik heb geen schade. Ook niet door het bluswater. Wat een geluk. Je ruikt wel wat dat het hier gebrand heeft, maar volgens de brandweer is alles veilig genoeg en mocht ik mijn appartement weer in.”

De bewoonster woonde nog maar pas in het getroffen appartement. Ze was niet aanwezig op het moment dat de brand uitbrak en was volgens omstaanders buiten zinnen toen ze arriveerde. “Ze is zich maandag nog komen voorstellen. ‘Ik ben uw nieuwe buurvrouw’. En nu gebeurt dit. Afgelopen week was er nog heel wat werkvolk aan de slag”, zegt buurvrouw Elise de Laet.

