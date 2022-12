Philippe Clement wil Noorse verdediger Jesper Daland van Cercle naar Monaco halen: “Hij is onder de indruk van hem”

De Noor Jesper Daland (22) begint aan zijn laatste maanden bij Cercle. Vorige week trainde hij in Spanje mee met moederclub AS Monaco en de kans is groot dat Philippe Clement de verdediger volgend seizoen een kans geeft in zijn A-kern. Daland doet het seizoen wel uit bij Cercle.

De tandem Monaco-Cercle begint op volle toeren te fietsen. De Russische eigenaars van de Franse club blijven geloven in het project met Cercle en geld pompen in de Brugse Vereniging. Alsmaar vaker is er ook sprake van een wisselwerking en win-win-situatie. Monaco bracht in het verleden al vaak spelers onder bij Cercle. Van de huidige kern hebben Utkus, Popovic, Larade, Torres en Majecki een verleden bij de Monegasken. Maar ook in omgekeerde richting blijkt het project nu te werken. Doelman Thomas Didillon maakte afgelopen zomer de overstap van Cercle naar Monaco, begin deze week stapte Ben Lambrecht op als CEO bij Cercle om de sterke man in Monaco te worden en ook de Noorse verdediger Jesper Daland is op weg naar het Prinsdom.

Daland werd anderhalf jaar geleden voor 1,2 miljoen overgenomen bij het Noorse Start en werd toen al als een groot talent beschouwd. Na een prima eerste seizoen verdween hij in de heenronde onder Thalhammer even naar de bank omdat de Oostenrijker Daland verweet dat hij te weinig meeverdedigde.

© REUTERS

Onder de indruk

Onder Muslic kreeg hij snel zijn basisplaats terug en vormt met Boris Popovic nu het hart van de verdediging. Dat levert ook Popovic belangstelling op want de Servische verdediger wordt gevolgd door PSV. Veel Europese club kregen ook Daland in het vizier. Ook Philippe Clement kwam onder de indruk van Daland en besliste samen met Paul Mitchell, de sportief directeur van Monaco, dat Daland op stage in Spanje een week met Monaco mocht meetrainen.

“Zo konden Philippe Clement en zijn staf een beter beeld van hem krijgen”, aldus Carlos Avina, de sportief directeur van Cercle. “Cercle staat voor opleiding en wij staan er open voor als spelers zich kunnen verbeteren en de volgende stap in hun carrière kunnen maken. Jesper Daland is zo iemand. Veel clubs volgen hem maar ook Philippe Clement kwam onder de indruk van Jesper en wil hem graag in zijn kern.”

Daland keert donderdag terug om weer aan te pikken bij Cercle en in principe doet hij het seizoen uit in Brugge. Na het seizoen zou hij dan opgenomen worden in de kern van Monaco. Maar eerst moet de Noor nog zes maanden vlammen in Brugge. Cercle lonkt meer dan ooit naar de achtste plaats en wil daarom de kern in de winterstop bij mekaar houden. Wat er daarna gebeurt is nog onduidelijk. Majecki keert terug naar Monaco, Daland dus ook en Popovic, Lopes, Hotic, Ueda en Denkey zouden wel eens grof wild kunnen worden op de zomertransfermarkt.

Wat doet Hotic?

Cercle brak recent nog het contract van huidig T1 Miron Muslic alsook dat van aanvaller Kévin Denkey al open en deed ook Dino Hotic een voorstel. Hotic is einde contract en kan voor een jaar bijtekenen. Eerstdaags beslist hij om bij Cercle te blijven of indien mogelijk een lucratieve transfer te maken?