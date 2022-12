U16 Girls Hockey Club Genk sluiten seizoen af als kampioen

Na twee keer de titel mis te lopen door een lager doelpuntensaldo, is het dit seizoen toch prijs voor de U16 dames van Hockey Club Genk. Ze konden het seizoen afsluiten als kampioen.

Net geen kampioen: de voorbije twee jaar was dat telkens het verdict voor de U16 dames van Hockey Club Genk op het einde van het seizoen. Daarom wilde de voormalige U14G groep als U16G de puntjes nu op de 'i' zetten. “We hebben alle matchen van onze poule kunnen winnen”, vertelt Hanne-Lore. ”58 doelpunten hebben we gescoord, onder meer door onze topspitsen Marian en Michelle. Uiteraard moet er ook een sterke doelvrouw staan om de netten schoon te houden en dat heeft Lien voortreffelijk gedaan met maar drie ballen binnen te laten in een gehele competitie.”

“Onze groep speelt nu ongeveer vijf jaar samen, al van het begin dat de hockeyclub in Genk opgestart is. Dat maakt dat wij zo’n hecht team zijn”, gaat Hanne-Lore verder. “Wij zijn een echte vriendengroep geworden, ook naast de trainingen doen we dingen samen. Dat zorgt mee voor een supergoeie groepssfeer op het veld.”

Het was bij de laatste thuiswedstrijd al duidelijk dat de dames de titel zouden behalen. De aanwezige supporters zorgden met een heuse fanfare voor ambiance naast het veld en de viering achteraf. Coach Bernardo Trovato zal zijn handen vol hebben het volgende jaar. Zijn dames zullen dan ook een trapje hoger gaan spelen en promoveren naar VHL2.

Meisjes of jongens zijn die met deze mooie sport willen kennis maken vinden alle info op www.hockeyclubgenk.be