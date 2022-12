Leerlingen TA Campus Van Eyck worden bewust van hun consumeergedrag

In een tijd waarin ‘consu-meren’ aangeprezen wordt, hebben de leerlingen van de klas 7 Verkoop en Vertegenwoordiging van Technisch Atheneum Campus Van Eyck zich ingezet voor het project ‘missie minder’, waarbij leerlingen via acties aan het denken gezet worden over hun consumeergedrag.

In hun doorgeefboetiek die deze maand tijdens de schooldagen open is, mag iedereen een kijkje komen nemen en vintagekledingstukken meenemen en/of binnenbrengen. Wie van zijn/haar overvolle kleerkast af wil of zin heeft in een gratis nieuwe trui of kleedje, kan zich dus uitleven via het 'Missie Minder'-project. Als er kledij overblijft na de actie, dan wordt die geschonken aan Sint-Vincentius.