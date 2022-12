Chris Froome waarschuwt voor de gevaren van corona voor profrenners: “Het is niet vergelijkbaar met een griepje”

Dat vertelde Froome in een video op z’n eigen Youtube-kanaal, waarin hij zijn doelen voor 2023 uit de doeken doet. “Vechten tegen de jongere generatie wordt moeilijker en moeilijker, maar ik heb nog steeds veel motivatie en voel dat ik nog iets kan bereiken”, aldus de Brit van Israel-Premier Tech. “Het zal misschien niet genoeg zijn om het niveau van Tadej Pogacar of Jonas Vingegaard te halen, want de wielersport is veranderd en zo ook z’n manier van koersen. Ik zie echter ook hoe de ouderen het doen, hoe Geraint Thomas nog steeds derde werd in de Tour en hoe Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali nog steeds in staat waren om wedstrijden te winnen.”

Froome weet echter nog steeds niet of hij nu in de WorldTour of het procontinentale niveau aan de slag kan gaan. “Dat is irritant”, klinkt het. “Ik probeer mezelf op de best mogelijke manier voor te bereiden op het beste scenario en dat is dat we worden uitgenodigd voor de grootste wedstrijden. Als dat niet gebeurt, zullen we wel een plan B vinden. Ik start in ieder geval in de Tour Down Under in januari en zou me graag richten op de Tour de France.”

© BELGA

In de Tour van vorig jaar liep Froome een coronabesmetting op. Van de gevolgen daarvan schrok hij nogal. “Ik was gewoon niet in staat om terug fit te raken. Ik had nooit echt het gevoel dat ik veel energie had op de fiets. Ik ging naar de Vuelta om mijn conditie terug op te bouwen, maar het ging echt niet vooruit. Het heeft een heftige impact op het hart.”

Denk maar aan Tim Declercq, die een hartinfectie opliep na corona. “Het is niet vergelijkbaar met een griepje, zoals veel mensen wel denken, zeker niet voor profwielrenners. Van degenen die ik heb gesproken uit het peloton zijn er een hoop die last hebben van de naweeën van corona. Renners voelen zich moe, komen niet op dezelfde energie-niveau’s, hebben afwijkende hartslagen. Het is belangrijk dat we vanuit de ploeg de nodige medische checks hebben gehad, gewoon om te controleren of alles wel in orde is.”