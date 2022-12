Darmkanker komt vaker voor tussen 20 en 40 jaar, zoals bij Evert: “Ik was al jaren symptomen aan het negeren”

Evert kreeg een relatie met zijn vrouw Laura toen hij nog maar een week zijn kankerdiagnose had. Zij bleef al die tijd zijn steun. — © RR

Mechelen - Het aantal mensen tussen 20 en 40 jaar dat darmkanker krijgt, neemt in heel de westerse wereld licht toe. Evert Winkelmans (36) uit Mechelen, bekend als presentator van de populaire voetbalpodcast MidMid, kreeg de diagnose toen hij 31 was. “Toen was ik al jaren symptomen aan het negeren”, zegt hij. “Door mijn verhaal te doen, hoop ik dat andere mensen met klachten wel alert genoeg zijn.”