Snookerwereld in diepe rouw: ex-Belgisch kampioen Patrick Delsemme (48) plots overleden

De Belgische snookerwereld is in diepe rouw: vanuit Marokko geraakte het nieuws bekend dat ex-Belgisch kampioen Patrick Delsemme is overleden. Luikenaar Delsemme, die in september pas 48 jaar werd, had in Casablanca op uitnodiging deelgenomen aan een groot snookertoernooi.

Patrick Delsemme was één van de grootste Belgische snookertalenten ooit. Op zijn 17de verloor hij in Bangalore (India) de finale van het WK U21 van ene… Ronnie O’Sullivan. Een jaar later pakte hij opnieuw zilver in Brunei, toen alleen Robin Hull net een maatje te groot bleek. Delsemme werd in 1991 en 1992 Belgisch junioreskampioen en pakte in 1995 en 1997 ook de titel bij de heren. Hij draaide zeven jaar mee op het profcircuit. In 2001 was hij als nummer 107 van de wereld aan zijn beste seizoen bezig, toen hij voor twee jaar geschorst werd, nadat hij twee keer positief had getest op het gebruik van cannabis.

Ronnie O’Sullivan (l) en Patrick Delsemme in Bangalore. — © Twitter

De sympathieke Luikenaar, die enorm geliefd was in het snookercircuit, keerde nog terug naar zijn oude liefde en demonstreerde gul zijn enorme talent. Ook in Limburg: Delsemme potte in 2010 op een Belgium Ranking in ReSpot een officiële 147-break en was een viertal seizoenen lid van Play Ball Hasselt. Daar pakte hij drie jaar geleden ook nog de Belgische titel bij de Masters, zijn laatste grootste trofee.