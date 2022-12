Europese primeur: UZ Leuven bewaart longen voor transplantatie zonder ijs

In UZ Leuven heeft een patiënt nieuwe longen gekregen die met een nieuwe techniek bewaard werden: in plaats van op ijs werden ze op ongeveer 6 graden Celsius bijgehouden. Het is de eerste keer dat een Europees ziekenhuis de techniek getest heeft. De transplantatie is succesvol verlopen en de patiënt stelt het goed, aldus het UZ Leuven.

Al meer dan vijftig jaar is de gouden standaard om donororganen rond het vriespunt te bewaren op ijs. Daarbij zijn ze verpakt in een beschermende vloeistof en worden ze ondergedompeld in een koelbox met ijsblokken. In de tijdspanne tussen het wegnemen van het orgaan tot aan de transplantatie sterven de cellen langzaam af, waardoor de bewaringsperiode zo kort mogelijk moet gehouden worden en elke transplantatie een race tegen de klok is.

Het was al eerder aangetoond dat weefsels beter behouden blijven op temperaturen iets boven de vriestemperatuur. “Maar het is pas recent, dankzij technologische innovaties, dat dit principe ook toepasbaar werd voor donororganen”, vertelt professor Laurens Ceulemans, transplantatiechirurg in UZ Leuven.

De nieuwe techniek gebruikt een speciale bewaringsgel in een koelbox, ontwikkeld in de Verenigde Staten door de firma Paragonix Technologies. Het systeem laat toe om tot 48 uur een constante temperatuur tussen 4 en 8 graden Celsius te behouden. In de VS werd het al bij meer dan 200 transplantaties gebruikt met succesvolle resultaten. Voor het eerst is de techniek nu ook gebruikt bij een Europese patiënt. UZ Leuven zal het systeem in de toekomst verder uittesten.