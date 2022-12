Brandalarm door oververhitte pan in Hasselts appartement

Bij de hulpdiensten is donderdagmiddag een oproep binnengekomen van een brand in de Weggevoerdenstraat. In een appartement was een pan oververhit geraakt. De schade bleef dankzij de snelle interventie beperkt.

Donderdag rond 12.30 uur ging het brandalarm af in het appartement net buiten de kleine ring van Hasselt. De brandweer ging meteen met de grote middelen ter plaatse. Onder de deur van het betreffende appartement zagen ze rook komen. Binnen bleek het te gaan om een pot die op het vuur was blijven staan.“Toen we arriveerden, kwam er wat rook onder de deur uit. Het bleek dus te gaan om een pan die aan het droog koken was”, vertelt Bert Thys hulpverleningszone Zuid-West Limburg. “De bewoner was nog in de woning, maar bevond zich in een ander lokaal. Hij had de brand niet opgemerkt, maar raakte licht bevangen door de rook.” Overbrenging naar het ziekenhuis bleek niet nodig.

Nadat de woning goed was verlucht door de brandweer, kon de veertiger opnieuw naar binnen. Het appartement blijft bewoonbaar. geho