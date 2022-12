“1.000 kilo aan rottend vlees”: poetsdienst opent bij failliete traiteur stinkende beerput

Zwevegem

Toen de poetsdienst Alles Netjes maandag de deur opendeed van het failliete traiteurbedrijf Prestige in de Deerlijkstraat in Zwevegem, was het alsof ze het deksel van een beerput openden. “De stank sloeg ons in het gezicht. De komende dagen bleek waarom. We hebben zo’n 1.000 kilo aan rottende en stinkend vlees uit de zaak gehaald. Vlees dat er al maanden moet gelegen hebben”, zegt Jeffrey Jaumain van Alles Netjes.