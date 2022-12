Opnieuw Winterkermis in Eisden: “Meer dan 30 attracties én een ruime drinktent”

Wat vorig jaar begon als een probeersel van kermisman Drutti, krijgt deze winter een update op de parking van de Decathlon in de buurt van het merkendorp Maasmechelen Village. “De opstelling hebben we veranderd. Er is een wandelstraat bijgekomen, omdat we meer attracties hebben”, legt Franky uit. “Daarnaast voorzien we iedere woensdag kinderanimatie met optredens en is er nu een ruime drinktent waar voor muziek zal gezorgd worden. Onder andere de Maasbuben komen langs. Vorig jaar bleek dat er te weinig zitgelegenheid was voor mensen die nog iets wilden drinken. Daar hebben we nu voor gezorgd. Niet alleen met een drinkcarrousel maar ook met een tent waar we zelf voor de inrichting zullen instaan.”

© JTh

Op de winterkermis is er van iedere attractie slechts één exemplaar. “Geen drie schietbarakken of draaimolens. Nieuw zijn onder andere de bootjesmolen, een veertig meter hoge zwiermolen en Villa Chaos, de grootste waterattractie uit de Benelux”, verklapt Franky. Er zijn meer dan dertig attracties. De kermis opent aanstaande vrijdag om 16 uur.

(jth)

Winterkermis Maasmechelen van 9 december tot 8 januari, iedere dag vanaf 14 uur tot middernacht. Maandag, dinsdag, kerstdag en 1 januari gesloten.