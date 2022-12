Chrissy Teigen neemt afscheid van haar lange lokken: zo ziet ze eruit zonder extensions

Van glamoureuze krullen tot een volle topknot: Chrissy Teigen en haar lange haren leken onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar de brunette koos recent voor een kortere coupe. Een schaar? Die kwam er niet aan te pas. De mama van drie liet gewoon haar extensions verwijderen en loopt nu rond met een volledig natuurlijke haardos.

Teigen toont haar kapsel met enige trots in een nieuw filmpje op Instagram. Haar lokken vallen steiler dan voorheen, al heeft de ster van nature een lichte golving in haar haren. De coupe wordt opgeleukt met twee speldjes in de vorm van gouden vlinders, een perfecte keuze voor de aankomende feestdagen. (Lees verder onder het filmpje)

Mevrouw Legend wisselt wel vaker af tussen kort en lang. Een goed idee, volgens BV-kapper Jochen Vanhoudt. “Als je eenmalig extensions laat plaatsen, zal je wellicht niet veel last ondervinden aan je echte haren. De problemen komen vaak pas tot uiting als je frequent voor haarverlengingen gaat. Als je twee tot drie keer na elkaar voor extensions hebt gekozen, gun je lokken dan even tijd om tot rust te komen”, zegt hij. Iets wat Teigen nu mogelijk van plan is. “Ga voor een tussentijdse, natuurlijke coupe en laat die helemaal op punt zetten. Kies een kort kapsel zodat je haar weer wat voller oogt en de puntjes niet gaan splitten. Je kunt ook vitaminen nemen die de haargroei stimuleren. Zo begin je de volgende keer aan extensions vanaf een gezonde basis. Vraag steeds aan je kapper of je haar extensions aankan. Vindt hij of zij het te riskant wegens de conditie van je haar? Luister dan ook naar dat advies en doe het niet.”