Sinterklaas brengt leesboeken voor kinderen van VBS Nieuwland

Borgloon/Wellen

Op zijn ronde door Haspengouw bracht de Sint ook een bezoekje aan de basisscholen in Wellen en Borgloon. In VBS Nieuwland (Borgloon) strooiden zijn Pieten met lekkers en kreeg elke klas een cadeautje. Zo bracht de Sint in het derde leerjaar een groot pakket met boeken. Die kunnen handig gebruikt worden tijdens de vrije leesmomenten in de klas. De kinderen bedankten de Sint met mooie knutselwerkjes, een liedje en een dansje.

Een dorpje verder, in Wellen, stonden de kinderen van VBS De Bron de Sint op te wachten in een erehaag. Elke klas ging even langs bij de Sint en bracht een liedje of dansje ten beste. De kinderen waren blij met de snoepzakken. De kleuters hadden een zelfgemaakte muts of mijter op. In de klas werden de kinderen beloond met nieuwe spelletjes en speelgoed. Ook in BS Ulbeek werd er gedanst voor de Sint om hem te bedanken voor al het moois. (rudc)