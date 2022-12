Luxeproducten spotten in de ruimte: Chanel komt met eigen game

Het spel speelt zich, zoals wel meer games, volledig af in de ruimte met als centraal element de maan. Wie het speelt, moet zo veel mogelijk meteorieten vernietigen en tegelijk zijn of haar ogen ophouden om Chanel-producten te verzamelen. Die krijg je helaas niet maar je houdt er wel een mooi puntenaantal aan over.

LEES OOK:

Voor Chanel is het de ideale manier om zijn nieuwste producten voor te stellen: de items die je tijdens het spel verzameld hebt, kan je nadien nog eens grondig bekijken. Zo tref je er onder meer parfum, make-up en huidverzorgingsproducten aan. Je krijgt ook meteen de prijs te zien van het product.

Het is niet voor het eerst dat een modehuis zijn geluk gaat beproeven in de digitale wereld. Burberry, Louis Vuitton en Gucci gingen hen al voor.