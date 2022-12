Eerste drie afleveringen ‘Harry & Meghan’-docu viseren Britse media: dit viel op

Het Verenigd Koninkrijk was een hele voormiddag in de ban van de Netflix-documentaire over Harry en Meghan. Of het Britse koningshuis keek, is niet helemaal duidelijk, maar de rest van de wereld alvast wel. Miljoenen mensen zagen hoe de hertog en hertogin van Sussex vooral zwaar uithaalden richting de pers. Een overzicht.

Een paar minuten na 9 uur was het zover. De eerste drie afleveringen van de veelbesproken documentaire ‘Harry & Meghan’ werden gelost op Netflix. En dat lokte meteen heel veel nieuwsgierigen over heel de wereld. In het Verenigd Koninkrijk geraakte Netflix zelfs even overbelast. Op sociale media klaagden mensen dat ze de aflevering niet konden laden.

Ook de Britse pers keek met veel interesse naar de eerste afleveringen. Zowat alle grote nieuwssites hadden een liveblog opgestart om de eerste drie delen live te verslagen. De BBC keek zelfs naar alle drie afleveringen tegelijk, mét commentaar van een bekende royaltywatcher. Ook tabloid-kranten als The Daily Mail, The Mirror en The Sun speelden de documentaire groot uit op hun website.

De eerste beelden van de documentaire probeerden alvast de toon te zetten. De intro lag in lijn met de dramatische trailers die eerder al werden gelost. “Een vriend stelde voor om onszelf te documenteren tijdens deze periode, om in te gaan tegen alle desinformatie die verspreid wordt”, legt Harry uit. “Het is heel moeilijk om terug te kijken en te zeggen hoe we hier zijn beland.” Maar voor Harry – Haz of H voor zijn vrienden, zo leren we al snel – primeert maar één ding, zegt hij. “De veiligheid van mijn gezin.”

In de eerste twee afleveringen is er vooral aandacht voor het levensverhaal van Harry en Meghan en hun relatie. Daarbij wordt zwaar uitgehaald naar de opdringerige Britse media, die ze tussen de regels door ook beschuldigen van racisme. Harry heeft het over “de uitbuiting en omkoping in de media”. Die bleek een belangrijke motivatie voor hun beslissing om zich af te scheiden van het Britse koningshuis. In de documentaire vertelt Harry dat hij al op jonge leeftijd moeite had met de media-aandacht: “Ik werd door de paparazzi gedwongen om te lachen. Daar voelde ik me sinds het begin al ongemakkelijk bij”, zegt hij. “Ik weet nog dat ik dacht: hoe kan ik ooit iemand vinden die bereid en in staat is om alle bagage te kunnen dragen die erbij hoort als je met mij samen bent?”

Om die reden hielden Harry en Meghan hun relatie zo lang mogelijk privé. “Ik dacht: de enige manier om ervoor te zorgen dat dit standhoudt, is het zo lang mogelijk geheimhouden. “Toen uiteindelijk het nieuws over hun relatie naar buiten kwam, hadden de twee veel last van de roddelpers. “Ik had het gevoel dat ik mijn gezin moest beschermen, zeker na wat er was gebeurd met mijn moeder”, zegt Harry, doelend op het auto-ongeluk waarbij prinses Diana in 1997 bij een achtervolging door paparazzi om het leven kwam. “Alweer een vrouw in mijn leven dit te zien doorstaan, was heel moeilijk”, zegt Harry.

Ook Meghan zag af door de media-aandacht: “Toen onze relatie pas bekend geraakte, werd mijn huis in Toronto omsingeld. Journalisten wachtten in de auto tot ik iets zou doen. Ze klopten aan bij de buren en betaalden hen soms zelfs om camera’s te hangen in hun achtertuin.”

Op voorhand werd verwacht dat de documentaire een schok teweeg zou brengen in het Britse koningshuis, maar daar blijft het vooralsnog stil. Voorlopig is de verwachte kritiek van Harry en Meghan op de koninklijke familie beperkt. Pas tegen het einde van aflevering 2 wordt voor het eerst iets dieper ingegaan op de (moeizame) integratie van Meghan in het Britse koningshuis. Ze vertelt onder andere over haar eerste ontmoeting met de Queen. “Die was surrealistisch”, vertelt de hertogin van Sussex. “Ik wist pas enkele ogenblikken voordien dat ik haar zou ontmoeten. Harry vroeg me of ik toch wist hoe ik moest buigen. Ik dacht dat hij een grapje maakte.”

Ook de eerste ontmoeting met “Will en Kate” verliep niet vlekkeloos. Meghan droeg een gescheurde jeans en was blootsvoets. “Ik was een knuffelaar, altijd al geweest. Maar ik wist niet dat dat zo schokkend was voor zoveel Britten. Het verraste me dat de formaliteit van de buitenkant ook doorwerkt aan de binnenkant”, zegt Meghan.

Toch zegt Harry dat zijn familie “meteen onder de indruk was van haar”. “Ze vonden haar een mooie en intelligente vrouw. Maar het feit dat ze een Amerikaanse actrice was, zorgde voor vooroordelen. Ze dachten dat het niet zou blijven duren.”

In aflevering drie wordt er voor het eerst voorzichtig gehint naar “racisme” in het koningshuis. Harry heeft het over “onbewuste vooringenomenheid”. “In deze familie ben je soms eerder deel van het probleem dan deel van de oplossing. Het probleem met onbewuste vooringenomenheid is dat het niemands fout is. Het heeft te maken met educatie en bewustwording.”

Een Britse journalist van de BBC noemde de reeks “eerder een psychologisch drama dan een documentaire”, maar royalty-fans kunnen ook hun hartje ophalen aan de nooit eerder gepubliceerde beelden die worden getoond. Zo zien we leuke foto’s vanop het trouwfeest van Harry en Meghan en wordt ook een schattige foto van de verjaardag van zoontje Archie met de wereld gedeeld.