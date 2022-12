Poplegende Madonna onherkenbaar op nieuwe beelden

Is het een jonge Scarlett Johansson? Of toch Lindsay Lohan? Vergis je niet: geen van beide actrices heeft een gastrol op de Instagram van Madonna, het is de Holiday-zangeres zelf. De ster heeft momenteel een koperkleurig kapsel en heeft haar gezicht versierd met nepsproeten, een hit in de beauty- en modellenwereld.

LEES OOK:

Dat Madonna, bekend van het zinderende album Erotica uit 1982, nog altijd veel interesse heeft in seks, blijkt uit het filmpje dat ze woensdag deelde met haar miljoenen volgers. Daarin draagt ze een kanten masker, dito beha en bijt ze op een zweep terwijl ze heen en weer beweegt op Elvis-muziek.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Madonna ging begin november al van blond naar koperkleur en pronkte eerder met haar nieuwe look, onder meer in een TikTok-filmpje waarin ze zich aan lip sync waagt. Dat filmpje bezorgde haar in de reacties complimenten over haar stijl, maar ook veel kritiek. “Ik hield zoveel van deze vrouw, maar ze is haar legendarische status aan het vernietigen. Ze was een rolmodel, nu gewoon belachelijk”, staat er onder meer. Vragen en opmerkingen als “Wat is er toch met haar gebeurd?” en “Ze heeft dringend mentale bijstand nodig”, komen ook vaak terug in de commentaren.