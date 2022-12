OPROEP. De erfenis van Eden Hazard: 96 Limburgertjes kregen zijn voornaam

Eden Hazard. — © Offside via Getty Images

Naast flink wat voetbalvreugde, een bronzen WK-medaille voor het vaderland en inspiratie voor de jeugd laat Eden Hazard na z’n carrière bij de Rode Duivels nog een mooie erfenis na. De voorbije tien jaar kregen maar liefst 992 baby’s in Vlaanderen en Brussel z’n voornaam, onder wie 105 Limburgertjes.

889 jongetjes en 103 meisjes. De voorbije tien jaar werden maar liefst 992 kinderen Eden gedoopt. Topjaar was, hoe kan het ook anders, 2018. In het jaar waarin Hazard z’n land naar de derde plaats op het WK loodste, zagen in Vlaanderen 121 Edentjes het levenslicht. Sinds 2020 komt het aantal Edens niet meer boven de 100 uit.

OPROEP. Voor een reportage in de krant zijn we op zoek naar Limburgse kinderen die Eden heten. Noemde jij je zoon of dochter naar de populaire voetballer? Hoe beleven jij en je kroost het afscheid van de Rode Duivel? Laat het ons weten.