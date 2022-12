Dafne Keen (Lyra) en Amir Wilson (Will) gaan het multiversum redden. Maar nu nog even niet. — © HBO

Verscheurd tussen ‘House of the Dragon’ en ‘The Rings of Power’ dit jaar, zeg je? Niet nodig: de beste fantasy op tv heeft misschien wel niks te maken met schrijvers die ‘R.R.’ tussen hun voor- en familienaam menen te moeten plaatsen. ‘His Dark Materials’ heeft namelijk álles. Zelfs een eindstrijd die uit de koker van Magritte lijkt te komen.