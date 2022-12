Emily Cooper kiest voor Belgisch modemerk Essentiel in ‘Emily in Paris’

Emily Cooper houdt niet alleen van Parijs, ook Antwerpen heeft haar hart gestolen. Of toch modemerk Essentiel Antwerp want de actrice uit Emily in Paris is in de trailer van het derde seizoen te zien met een trui van het hippe Belgische merk.

De kledingkeuze van Emily Cooper, vertolkt door Lily Collins, in de populaire serie Emily in Paris is al vaak over de tongen gegaan. Voor de ene is ze de ultieme fashionista, voor de andere net het omgekeerde. Maar de trui die in de trailer van het derde seizoen draagt, is alvast goedgekeurd.

Cooper koos voor namelijk voor het Belgische modemerk Essentiel van Inge Onsea. De kleurrijke trui met waaiermotief, duikt meermaals in de trailer op en is op de website van het modelabel te vinden onder de naam ‘Cadaques trui c1ow’.

Helaas voor de fans is het exemplaar ondertussen uitverkocht en kan je je voorlopig enkel aanmelden om een seintje te krijgen als hij opnieuw op voorraad is. Kan je nog een exemplaar bemachtigen, dan tel je daar zo’n 265 euro voor neer.