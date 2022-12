Bocholt/Beringen/Lommel

“Gehandicapte”. Eén woord. Meer had een voetballer na een tweede gele kaart niet nodig om scheidsrechter Robert Peeters (54) in z’n ziel te raken. De ref verloor bij een auto-ongeval in 1986 immers z’n linkerhand. De speler werd niet geschorst, maar kreeg wel een bijzondere straf.