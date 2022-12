Collega’s cultureel centrum schenken 1.488 euro aan De Warmste Week dankzij spelletjesavond

Maasmechelen

De collega’s van het cultureel centrum in Eisden organiseerden in samenwerking met De Dobbelkelder de Warmste Spellenavond in het cultuurcentrum. “Het initiatief was een gigantisch succes”, vertelt Ellen Dirkx. “We kregen meer dan 150 enthousiaste bezoekers over de vloer die nieuwe spellen ontdekten of nog eens de nostalgie van een traditioneel spel ervaarden”.

Daarnaast was het ook volop genieten van Griekse hapjes. “Zelf gemaakt door onze collega Jota”, klinkt het. “En er was ook Italiaanse wijn van Vinospi. Stefan Ospitalieri is ook een collega die bij ons in Eisden werkt.” De opbrengst van de Warmste Spelletjesavond bedroeg 1.488 euro, een bedrag dat overgemaakt wordt aan de Warmste Week. (jth)