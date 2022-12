In de Herestraat in Duras zijn de eerste fietslogo’s aangebracht. — © jozef Croughs

SINT-TRUIDEN

Sint-Truiden is gestart met de uitrol van een project in het kader van fietsveiligheid. In de Herestraat in Duras zijn de eerste fietslogo’s aangebracht. De buurt vraagt al langer voor maatregelen om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verhogen. Vorig jaar kwam er een voetganger uit Zepperen tragisch om het leven na een aanrijding.