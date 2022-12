Bekende Lommelse pop-up vindt onderdak in oude Volksmacht

“De pop-up neemt haar intrek in het gebouw van de oude Volksmacht, tegenover de kerk. De stad huurt de ruimte voor de maand december”, zegt schepen van Toerisme Karel Wieërs (N-VA). In de pop-up komen opnieuw Lommelse ondernemers, kunstenaars en hobbyisten samen. De bezoekers vinden er heel wat ambachtelijke streekproducten of originele handgemaakte geschenken. De Lommelse illustrator Dirk Van Bun zorgde voor een opvallende raamtekening in de vorm van een zoekprent aan de voorgevel. De pop-up is elke woensdag-, donderdag- en zondagnamiddag van 13 tot 18 uur geopend. En op vrijdag en zaterdag van 10 tot 18 uur.