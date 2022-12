‘Witch doctor’ van Paul Pogba schept duidelijkheid over “vloek” voor Kylian Mbappé: “We hebben het slechts één keer over hem gehad”

De Franse voetbalwereld stond in aanloop naar het WK even in brand. Centraal stond sterspeler Paul Pogba, die de wereldbeker uiteindelijk zou missen.

Pogba kampte niet alleen met een blessure, maar ook met extrasportieve miserie. De Franse middenvelder zou tijdens de interlandbreak eind maart voor miljoenen euro’s gechanteerd zijn door vijf criminelen, waaronder zijn eigen broer Mathias en enkele jeugdvrienden. Pogba werd in een appartement gesleurd en bedreigd met een wapen. Het vijftal zit sinds enkele dagen in voorhechtenis en zou dertien miljoen euro, waarvan drie miljoen contant geëist hebben.

De Franse krant Le Monde lekte vervolgens een deel van de getuigenis van de Fransman. “Ik was bang. Twee kerels hadden een wapen op mij gericht. Dus toen heb ik hen gezegd dat ik zou betalen.” Volgens RMC Sport zou Pogba 100.000 euro betaald hebben. De 29-jarige Juventus-speler staat sindsdien in Italië samen met zijn moeder onder politiebescherming.

© REUTERS

Maar ook een andere ‘onthulling’ van Pogba’s broer ging de wereld rond. Volgens de Fransman zou Paul Pogba landgenoot Kylian Mbappé hebben willen vervloeken. Daarvoor zou Pogba een zogenaamde ‘witch doctor’ of medicijnman hebben ingehuurd. Maar die man reageerde nu voor het eerst op de beschuldigingen.

“Bepaalde mensen zijn te ver gegaan met het verspreiden van leugens”, aldus Birame D. bij Le Parisien. “Dat volledige verhaal over hekserij is een puur verzinsel. Paul heeft me nooit gevraagd om Kylian Mbappé te vervloeken. We hebben het slechts één keer over hem gehad, tijdens een telefoongesprek tijdens het WK in 2018 (na de kwartfinale tegen Argentinië, red.). “Na de wedstrijd zei ik tegen Paul hoe snel Mbappé wel niet was. Zijn antwoord was dat het een geschenk van God is om hem bij de Franse ploeg te hebben.”

“Ik vind het dan ook walgelijk om te zien dat mensen die zich voordeden als een van zijn vrienden, hem er nu van kunnen beschuldigen dat hij mij heeft gevraagd Kylian Mbappé te betoveren. Dat slaat helemaal nergens op”, aldus nog de medicijnman.