Jefke (92) wordt ere-penningmeester bij De Sperwer Alken na 57 jaar trouwe dienst

Zaterdag 3 december was er de traditionele kampioenendag van duivenmaatschappij De Sperwer Alken. Naast de huldiging van de kampioenen was er ook de speciale viering van de penningmeester Jefke Screurs.

57 jaar was Jefke trouw op post om de nodige gelden te verdelen, betalingen voor de meeste melkers en optrekken van de winsten voor de gelukkigen. Bij elke inkorving was hij aanwezig en na het inkorven van de eigen duiven was hij steevast te vinden naast de uitmaker die berekent hoeveel elke melker moet betalen of optrekken. Als dat allemaal in orde was, moest de afrekening met de vervoerder gemaakt worden. Ook dat deed Jefke telkens zeer plichtbewust en correct.

Op 92-jarige leeftijd was het volgens Jefke tijd om de fakkel door te geven. Het bestuur en de melkers hebben hem dan ook op passende wijze gevierd. Na de viering werden ook de verschillende kampioenen gevierd. Jef Jooken en zijn zoon werden voor het derde opeenvolgende jaar algemeen kampioen en mogen zich dan ook terecht keizer noemen.