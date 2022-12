Chaos op Brussels Airport: reizigers naar Kameroen zien vlucht afgelast en blokkeren toegang voor andere reizigers

Een groep van zo’n 250 boze passagiers blokkeert donderdagochtend de toegang tot pier B op Brussels Airport, waar vluchten naar niet-Schengenlanden vertrekken. De passagiers in kwestie moesten normaal gezien woensdag naar Kameroen vertrekken, maar hun vlucht van Brussels Airlines werd geannuleerd. Sindsdien zitten de reizigers vast in de luchthaven, en het is niet duidelijk wanneer en hoe ze kunnen vertrekken. De hinder op de luchthaven blijft momenteel beperkt en de politie probeert de gemoederen te bedaren, klinkt het bij Brussels Airport.

“Het gaat om een groep van een 200-tal reizigers die woensdag met een vlucht van Brussels Airlines naar Kameroen waren vertrokken, zegt Nathalie Pierard, woordvoerder van Brussels Airport Company. “Hun vlucht kreeg boven Frankrijk een technisch probleem en moest terugkeren naar Brussels Airport. Die mensen hebben vervolgens de nacht moeten doorbrengen op de luchthaven.”

Er is slechts één vlucht per dag naar Kameroen en op de vlucht die vandaag moest vertrekken, was slechts zeer weinig plaats, zodat de gestrande passagiers de boodschap kregen dat ze ook vandaag nog niet konden vertrekken. Dat viel in slechte aarde, waarna ze besloten de toegang tot pier B te blokkeren, aldus de woordvoerder.

“Het incident speelt zich af voorbij de paspoortcontrole en heeft geen gevolgen voor de Schengen-vluchten”, klinkt het. “We werken aan een oplossing voor de andere passagiers die naar pier B moeten. De reizigers worden net voor de toegang naar de B-pier met de bus vervoerd richting de gates. Momenteel zijn er weinig vluchten naar niet-Schengen-landen, zodat de hinder beperkt blijft. Enkele vluchten van Tui hebben wel een vertraging van een dertigtal minuten.”