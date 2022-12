Dames 2 van Hasselt Stix blijven scoren

Dat de sfeer er goed in zit bij Dames 2 van Hasselt Stix is een understatement. Het jonge team dendert door de competitie en houdt er ook naast het veld de sfeer goed in.

De ploeg van coach Lieven Vandewal blijft maar winnen. In de laatste match tegen Genk scoorden aanvallers Ninah en Rozan en middenvelders Femke en Eef. Goalie Merel maakte naar goede gewoonte een aantal geweldige saves. Het team staat helemaal bovenaan in de Fun League VHL 2 en vliegt er na de winterstop vanaf 5 maart terug in.

Rozan en Juline Billion Deprez, Eva Bloemen, Merel Budenaers, Roos De Busser, Sien Hermans, Charlot Mercken, Ninah Numan Evans, Nell Sterckx, Eef Vanderspickken, Femke Vangronsveld, Merel Verheyden, Laure Van Hilst en Jule Windmolders spelen elke week de pannen van het dak en gaan voor elkaar door het vuur. De meisjes combineren een mooie hockeytechiek met snel spel en een sterke aanvallende tactiek en konden dit seizoen al 30 doelpunten maken. Ze worden in het klassement op de voet gevolgd door de dames uit Genk en uit Mol die ook aan een ijzersterk seizoen bezig zijn. Het belooft nog spannend te worden in het voorjaar en de Dames 2 kijken alvast uit naar enkele sportieve hoogtepunten. Ook naast het veld zit de sfeer er goed in. Het team heeft een vaste en trouwe supporterskern en na de match wordt er geregeld verzusterd met de tegenstandsters.