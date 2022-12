Delhaize plant 80 snellaadpalen in Limburg

Er zullen in Limburg laadpalen geplaatst worden aan de Delhaizes in Sint-Truiden, Hasselt, Houthalen, Neerpelt, Genk en het grootste deel van de AD Delhaizes en Proxy Delhaizes.

Met de op groene energie werkende laadpunten wil de supermarktketen naar eigen zeggen “een extra service bieden” aan haar klanten. “Tijdens hun winkelbezoek, dat gemiddeld zo’n 35 à 40 minuten duurt, kunnen zij hun elektrische wagen via het snellaadpunt tot 80 procent volladen”, klinkt het in een persbericht. “Delhaize is zo mee met het leven van dat van haar klanten, die tijd uitsparen doordat ze het volladen van hun auto kunnen combineren met boodschappen doen.”

De laadpalen hebben een capaciteit van 150 kW of 75 kW per laadpunt. Delhaize werkt voor dit project samen met partner Electra. Met de investering is een bedrag gemoeid van 100 miljoen euro.

De laadpunten zullen ook beschikbaar zijn voor buurtbewoners die niet beschikken over een privélaadpaal. Zij kunnen (ook buiten de openingsuren) van gewone – weliswaar tragere – laadpunten gebruikmaken om hun wagen op te laden. Ook voorbijgangers op wier route een Delhaize ligt, kunnen een tussenstop maken, volladen, en ondertussen misschien nog snel boodschappen doen. “Op die manier kunnen we ook nieuwe klanten aantrekken”, aldus Delhaize-CEO Koen Piesvaux. “Mensen die anders niet bij Delhaize winkelen zullen dat nu misschien wel doen omwille van het gemak dat ze ervaren door boodschappen doen en volladen te combineren.”

“Willen we ervoor zorgen dat elektrisch rijden echt ingeburgerd geraakt, dan moeten we maken dat dat zo gemakkelijk mogelijk kan, bijvoorbeeld door automobilisten de kans te geven hun wagen op hun rijtraject of bijvoorbeeld tijdens het doen van de wekelijkse boodschappen op te laden”, aldus Piesvaux. “Een wijdverspreid en vrij toegankelijk laadnet is daarbij onontbeerlijk, en daar willen wij met de installatie van het grootste snellaadnetwerk binnen de retailsector in België koploper zijn.”