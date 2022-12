Naast ‘Woord van het Jaar’ ook shortlist voor ‘Gebaar van het Jaar’ 2022 bekend

Het VGTC, het kennis- en expertisecentrum met betrekking tot de Vlaamse Gebarentaal, riep in oktober en november de gebarentalige gemeenschap op gebaren in te zenden die “nieuw waren, (opnieuw) populair werden, veel aandacht kregen of een grote impact hadden op het voorbije jaar”. Het centrum selecteerde vervolgens vijf kanshebbers.

In 2021 werd paralympics verkozen tot Gebaar van het Jaar, in 2020 was dat corona. Via de campagne, die sinds 2013 bestaat, wil het kenniscentrum “de gebarentaalgemeenschap aanzetten tot bewust en creatief taalgebruik”.

De gebaren voor jetlag, Meta, karamel, podcast of noorderlicht zijn te bekijken op de website van het VGTC. Daar kan nog gestemd worden tot en met 10 december op een gebaar naar keuze.

Dinsdag deelde Van Dale Uitgevers nog de kanshebbers voor Woord van het Jaar en Kinder- en Tienerwoord van het Jaar 2022 mee. Op 20 december maakt Van Dale de winnende woorden bekend.