Formule 1 nog minstens tot 2025 in Zandvoort: “Maar dit was geen eenvoudige beslissing”

De Formule 1 komt ook in 2024 en 2025 naar het Nederlandse Zandvoort. De organisatie van de Dutch Grand Prix en Formule One Management zijn eerder deze week een contractverlenging overeengekomen.

“Natuurlijk zijn we heel tevreden en blij met waar we nu staan. Maar dit was geen eenvoudige beslissing. De stijgende kosten en de economische onzekerheid zijn een zorg, net zoals de concurrentie van andere landen en grote steden”, aldus Robert van Overdijk, de directeur van de Dutch Grand Prix.

“Maar de steun van het bedrijfsleven en de groeiende vraag van de fans - zowel uit Nederland als uit het buitenland - geven de doorslag, in elk geval nog de komende drie edities. Wij gaan onszelf weer inspannen de lat nog hoger te leggen op sociaal-economisch, maatschappelijk en duurzaam gebied. Voor onze fans, onze loyale partners, de teams en voor de inwoners van Zandvoort.”

© REUTERS

De Grote Prijs van Nederland keerde in 2021 terug op de kalender. Zowel vorig jaar als dit jaar werd de race gewonnen door Max Verstappen. In 2023 staat de race op zondag 27 augustus op de kalender. De race van volgend jaar is al volledig uitverkocht. Er waren meer dan anderhalf miljoen ticketaanvragen, aldus de organisatie. “Deze twee nieuwe edities betekent ook goed nieuws voor de vele fans die uitgeloot zijn voor 2023. Die krijgen als eerste, exclusief een kans om kaarten voor 2024 aan te schaffen, voordat de kaarten worden aangeboden aan andere geïnteresseerden.”

De piloten bereiden zich intussen voor op het nieuwe seizoen in de Formule 1. Op 5 maart wordt in Bahrein de eerste race verreden. De GP van België is de veertiende van het seizoen en staat op 30 juli op het programma.