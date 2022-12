NBA. Lakers gaan kansloos onderuit in Toronto, Boston blijft schitteren

Los Angeles Lakers is woensdag tegen zijn veertiende competitienederlaag aangelopen in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA. Op bezoek bij Toronto Raptors gingen de Lakers met 126-113 onderuit.

Zonder de sterspelers Anthony Davis (ziek) en LeBron James (enkelkwetsuur) waren de Lakers de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen. Russell Westbrook kwam niet verder dan 16 punten, Dennis Schröder deed met twee punten meer net iets beter. Bij de thuisploeg namen Pascal Siakam en Fred VanVleet elk 25 punten voor hun rekening.

Met slechts tien zeges en veertien nederlagen komen de Lakers in de Western Conference niet verder dan de dertiende en op twee na laatste plaats. Enkel Houston Rockets en rode lantaarn San Antonio Spurs doen slechter. In de Eastern Conference staan de Raptors met dertien zeges op de vijfde plaats.

Boston Celtics, de leider in de Eastern Conference, haalde dan weer fors uit met een 98-125 zege op bezoek bij Phoenix Suns, dat Chris Paul opnieuw mocht verwelkomen na een voetblessure. Bij de bezoekers kwam Jayson Tatum tot 25 punten, 5 rebounds, 2 assists en evenveel steals. Hij is de eerste speler ooit bij de Celtics die in de eerste 25 wedstrijden van het seizoen een gemiddelde van 30 punten laat optekenen.

Door de nederlaag zakte Phoenix Suns naar de tweede plaats in de Western Conference. New Orleans is de nieuwe leider.