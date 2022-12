De fratsen van Cristiano Ronaldo zijn ook na reserverol op WK nog niet voorbij: Portugese ster negeert traditie dag na wedstrijd

Het begon allemaal in de laatste groepswedstrijd van de Portugezen, tegen Zuid-Korea. Toen Ronaldo na 65 minuten gewisseld werd, keek hij boos, riep wat en legde zijn vinger op zijn mond. Naar eigen zeggen reageerde Ronaldo tegen een Zuid-Koreaan die hem tot spoed had aangemaand, al meenden sommigen dat hij daarmee (ook) zijn ongenoegen over zijn wissel kenbaar maakte.

Wat er ook van zij, Portugees bondscoach Fernando Santos liet weten niet gediend te zijn met de beelden. “Of ik ze intussen gezien heb? Ja en ik kon het niet appreciëren, helemaal niet”, was Santos scherp voor zijn absolute superster, die een match later dus op de bank begon.

Ronaldo mocht tegen de Zwitsers 17 minuten invallen, zag zijn vervanger een hattrick scoren, ging na de 6-1 zege de fans groeten en droop eenzaam af richting kleedkamers. Alweer een relletje rond CR7, dus. Maar een les trok Ronaldo uit zijn reserverol blijkbaar niet.

Woensdag zou hij volgens de Spaanse krant Marca niet meegetraind hebben met de Portugese reserven, wat normaal wel de traditie is de dag na een wedstrijd. Ronaldo zou er echter voor geopteerd hebben om samen met de basisspelers de gym op te zoeken, voor een rustigere training ondanks het feit dat de 37-jarige steraanvaller geen blessure heeft.

De beelden van de Portugese training van woensdag lijken het bericht van Marca alleszins te bevestigen. Ronaldo werd niet gespot op het grasveld.

