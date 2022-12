Herdenkingsmoment op Wereldlichtjesdag in Sint-Truiden

Op zondag 11 december organiseren Vilomah vzw, Sint-Trudo Ziekenhuis en stad Sint-Truiden vanaf 18u30 een ingetogen herdenkingsmoment in ‘t Speelhof, waarbij we een kaarsje aansteken voor alle overleden kinderen.

Wereldlichtjesdag vindt elk jaar plaats op de tweede zondag van december. Wereldwijd komen dan mensen bij elkaar om overleden kinderen te herdenken en wordt er om 19u een kaarsje aangestoken. Door de verschillende tijdzones ontstaat hierdoor een golf van licht, zodat de wereld een beetje lichter wordt voor alle mensen wiens kind overleden is.

Het herdenkingsmoment in ‘t Speelhof brengt mensen samen. Met foto’s en gedichten kan je mooie herinneringen ophalen, steun vinden bij lotgenoten of gewoon even stilstaan bij wat geweest is.