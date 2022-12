Kritiek op ‘Wednesday’ nadat actrice Jenna Ortega controversieel feit over de opnames onthult

Actrice Jenna Ortega krijgt met kritiek te maken nadat ze onthulde dat ze op de set van de nieuwe Netflixserie Wednesday stond, terwijl ze eigenlijk besmet was met het coronavirus. Ortega had toen nog geen positieve test afgelegd, maar had symptomen en wachtte op het resultaat.

Beelden uit de nieuwe Netflix-serie Wednesday zijn overal te zien. Die serie moet zowel de iconische familie Addams, als de carrière van de ooit zo gegeerde Tim Burton nieuw leven inblazen. En het is vooral actrice Jenna Ortega (20) die met de aandacht gaat lopen. In het bijzonder is haar dans-scène uit de vierde aflevering enorm populair. Zo wordt de choreografie op onder meer TikTok al druk geparodieerd.

Ortega zelf had niet verwacht dat haar danspassen zo viraal zouden gaan. “Ik voelde me hier eigenlijk heel onzeker over,” zei ze in een video van Netflix. “Ik heb dat zelf gechoreografeerd en ik denk dat het heel duidelijk is dat ik geen danser of choreograaf ben.”

Maar in een interview met NME onthulde de actrice nog een opvallend feit over de bewuste scène. “Het is gek want het was mijn eerste dag met Covid, dus het was vreselijk om te filmen”, zei ze. “Ik werd wakker en - het is vreemd, ik word nooit ziek en als het toch zo is, dan is het niet erg - ik had pijn in mijn lichaam. Het voelde alsof ik was aangereden door een auto en dat er een kleine goblin was losgelaten in mijn keel en de wanden van mijn slokdarm aan het krabben was.”

“Ze gaven me tussendoor medicijnen omdat we aan het wachten waren op het positieve resultaat,” voegde Jenna eraan toe. “Ik vroeg of ik het (de dans-scène) opnieuw mocht doen, maar we hadden geen tijd. Ik denk dat ik het waarschijnlijk iets beter had kunnen doen.”

Netflix bevestigde de besmetting van Ortega en voegde in reactie toe: “Strikte Covid-protocollen werden gevolgd en zodra de positieve test was bevestigd werd Jenna van de set verwijderd.”

Op sociale media krijgt de actrice kritiek, maar ook Netflix, productiebedrijf MGM en regisseur Tim Burton delen in de klappen. Fans vinden het onverantwoord dat de actrice in zulke slechte toestand moest blijven werken, maar ook dat een scène met heel wat figuranten mocht opgenomen worden terwijl Ortega besmet was met het coronavirus.