Lindsay De Vilder en Jules Hesters na tweede dag tweede in Zesdaagse van Rotterdam

Drie koppels staan nog in dezelfde ronde, twee andere konden de schade tot één ronde beperken. De Nederlander Philip Heijnen en de Duitser Tim Tom Teutenberg zijn zijn met 130 punten vierde, de Duitser Roger Kluge en de Nederlander Cees Bol met 92 punten vijfde.

De 38-jarige Terpstra neemt in Rotterdam afscheid van het profwielrennen. Hij zal zich wel nog op het gravelen toeleggen en wil volgend jaar het WK in die discipline rijden. Havik is titelverdediger in Rotterdam. In 2020 won hij aan de zijde van Wim Stroetinga. Daarna was er wegens de pandemie twee jaar geen zesdaagse in Ahoy.