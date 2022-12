Groep rond Rik Torfs en Dyab Abou Jahjah denkt na over oprichting van nieuwe centrumpartij

Onder meer auteur Dyab Abou Jahjah, kerkjurist Rik Torfs, en voormalig Unizo-topman Karel Van Eetvelt denken na over de oprichting van een nieuwe centrumpartij in Vlaanderen. Het idee dat hen samenbrengt: het politieke landschap moet grondig herverkaveld worden om de extreme partijen te stoppen. Dat schrijft De Morgen.

De groep heeft zich al maanden geleden gevormd. Ze ziet de neergang van het politieke centrum met lede ogen aan. De gedeelde overtuiging is dat er nood is aan een nieuwe kracht die centrumkiezers kan weghouden van extreme partijen. “Het gaat om een ernstig gesprek. We delen het gevoel dat het huidige centrumaanbod ontoereikend is. We bespreken nu wat de mogelijkheden zijn om dit te veranderen”, zegt Abou Jahjah.

Of dat per se een politieke partij wordt, is geen uitgemaakte zaak. “Het kan een partij of beweging zijn, maar evengoed een nieuwe drukkingsgroep”, aldus Abou Jahjah. Eenzelfde geluid klinkt bij Torfs. “Je voelt en ziet aan alles dat er een nieuwe kracht nodig is in het centrum. Dat gezegd zijnde, gaapt er wel een grote kloof tussen dat en een nieuwe partij stichten. Op dit moment zoeken we gewoon naar manieren om het politieke debat te stimuleren. Welke vorm dat concreet zal aannemen, is nog onduidelijk.”

Volgens een bron wil de groep rond de jaarwisseling beslissen. De wetten van de Wetstraat dicteren dat een nieuwe partij minstens een jaar voor de verkiezingen boven het doopvont wordt gehouden. “Natuurlijk spelen de verkiezingen een rol in onze timing”, laat grondwetspecialist David D’Hooghe weten.