Officiële druk op de knop: kerstverlichting brandt vanaf deze week

Met een officiële druk op de knop werd woensdagavond de kerstverlichting in Zonhoven-centrum officieel ingeschakeld.

Het oude gemeentehuis baadt sinds deze week elke avond in lichtgevende glitters en ijspegels. Ook de kiosk op het Kerkplein krijgt traditiegetrouw haar sprookjesverlichting terug. Nieuw dit jaar is de grote, lichtgevende teddybeer net naast de kerststal. De kerstversiering in de belangrijkste straten van Zonhoven-centrum en deelgemeenten, werd eerder al ingeschakeld. TR