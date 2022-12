Mark van Bommel over stage in Dubai, Nainggolan en het WK: “Mijn Oranje-hart zegt: laat Vincent Janssen maar zo ver mogelijk geraken”

“Zo een WK dat ertussendoor fietst, hopelijk is het eenmalig.” Antwerp-coach Mark van Bommel (45) denkt duidelijk het zijne van de lange competitiebreak middenin het seizoen. Terwijl de beslissende fase van de Wereldbeker ingaat, keerde de Great Old met frisse moed terug van een deugddoende stage onder de Arabische zon. “Die 27 op 27 in het seizoensbegin creëerde een verwachtingspatroon dat op dít moment niet bij ons past.”

“Ik ben in Nederland, België én Duitsland als WK-analist gevraagd, maar was blij om gewoon even thuis te zijn.” De twee weken vakantie na een drukke ­eerste seizoenshelft met 24 wedstrijden waren voor Van Bommel, ex-international van Nederland met 79 caps, welgekomen. “Eigenlijk heb ik helemaal niets gedaan. Voor mijn zonen Ruben en Thomas ­(beiden aan de slag bij MVV Maastricht, red.) liep de voetbalcompetitie gewoon door. En mijn dochter Renee revalideert van een tennisblessure. Ik had met mijn vrouw Andra kunnen weggaan, dat klopt, maar in de plaats daarvan hebben we de garage opgeruimd (lacht). Die taak schuif je elke keer weer voor je uit. We zijn nog steeds niet klaar, kan je voorstellen.”

Met Antwerp zocht je toch even de zon op.

Mark van Bommel: “Het was warm in Dubai. Soms te warm. Dat ­hebben we ­opgelost door eens een training ertussenuit te halen en de ochtendsessie wat ­langer te maken. Zonder tot het gaatje te gaan – er kwamen geen nieuwe blessuregevallen bij – hebben we in betere ­omstandigheden kunnen trainen dan in het koude Antwerpen. Daarnaast was er ook ruimte voor ontspanning in het zwembad.”

Was deze stage welgekomen na de mindere periode?

“De puntenoogst (8 op 24 in de competitie, red.) was inderdaad niet om over naar huis te schrijven. Daardoor lijkt het alsof we heel slecht gespeeld hebben, maar het tegendeel is waar. We weten dat we nog beter moeten voetballen. Veel beter zelfs, dat zeiden we ook in de periode dat we ­alles wonnen. Alleen: door die 27 op 27 in het seizoensbegin creëerden we een verwachtingspatroon dat op dít moment niet ­helemaal bij ons past. Club Brugge is nog steeds titelkandidaat ­nummer één en Genk beschikt over spelers die al langer de kleedkamer delen. Wij kunnen daar wel redelijk tegenaan schoppen, maar we ­blijven een ploeg in opbouw.”

Achterin stond het goed. Vooral de aanvoer liet het in de herfstmaanden afweten.

“Kijk, we waren niet zo efficiënt als ­voorheen, maar we creëerden wel meer kansen. Dat klinkt gek, maar het is zo. Dat er meer jongens een doelpunt moeten ­maken, daar ben ik het mee eens.”

In Dubai ontbraken jouw drie WK-gangers. Hoe evalueer je hun toernooi?

“Vincent (Janssen, red.) vertolkt bij Oranje de rol die van hem verwacht wordt. William (Pacho, red.) kwam helaas niet in actie voor ­Ecuador. En Toby ­(Alderweireld, red.) speelde een goed WK, al kon hij daar - gezien de vroege ­uitschakeling - niet tevreden mee zijn.”

© Isosport

Het viel op dat Alderweireld de kritiek op de ‘oudjes’ zeer fel aantrok, nog voor er een wedstrijd gespeeld was.

“Zijn irritatie begreep ik wel. Het is niet omdat je ouder wordt dat je afgeschreven bent. In Nederland was je vroeger klaar op je 30ste. Tegenwoordig zijn spelers fitter en sterker. Ze kunnen steeds grotere ­afstanden afleggen. Maar als de ploeg niet draait, krijgen de oudere ­gasten het als eersten te verduren. Voor deze unieke ­generatie is het doodzonde dat dit WK mislukte.”

Eden Hazard is nu definitief gestopt als Rode Duivel. Zou je Toby Alderweireld aanraden toch nog door te gaan bij de nationale ploeg?

“Ik zou daar goed over nadenken. Na zo een uitschakeling moet hij niets overhaast beslissen. Er is nog tijd (de eerstvolgende afspraak is de EK-kwalificatiematch tegen Zweden op 24 maart, red.). Als Toby dit ­niveau blijft halen, kan hij nog mee. Al ligt die beslissing ook bij de nieuwe ­bondscoach natuurlijk. Ik hoorde dat het Louis van Gaal wordt (knipoogt).”

Van Gaal wil eerst Oranje wereldkampioen maken.

“Zo is ie wel (grijnst). Ik ken hem van bij Bayern München en Oranje, hij is geen haar veranderd. ’t Is een spelletje waarvan iedereen denkt: doet ie het bewust of niet? In ieder geval zet hij zijn spelers op die ­manier uit de wind. Want van wat ik links en rechts meekrijg, is er in Nederland wel wat kritiek op de manier waarop Oranje voetbalt. Dat is het prettige van een ­trainingskamp: dan sluit ik me af van de buiten­wereld en kan ik volledig op ­Antwerp concentreren. Via een foto van de familie kreeg ik mee dat er sneeuw lag. Dat was het.”

Is de reactie van Radja Nainggolan in de voetbalpodcast MIDMID MONDIAL , waarin hij zei dat Antwerp “de deur in mijn smoel heeft dichtgeslagen”, jou ontgaan?

“(Verontwaardigd) Heeft ie dan ­gereageerd? Ik heb het na zijn verwijzing naar de B-kern al gezegd: als trainer is dit de moeilijkste beslissing die je moet ­nemen. Omdat ik me als ­ex-voetballer in zijn situatie kan inleven én omdat Radja ontzettend veel kwa­liteiten heeft. (Wikt en weegt zijn woorden) Zonder er te veel over uit te weiden: je zet hem er niet ­zomaar uit.”

© Isosport

De deur voor een terugkeer naar de A-kern stond aanvankelijk op een kier. Waarom is ze nu definitief dicht, hoewel Radja naar eigen zeggen alles wat jullie vroegen tot in de puntjes uitvoerde?

“Ik heb daar lang met Marc (Overmars, red.) over nagedacht. Samen kwamen we tot de conclusie dat dit, hoe moeilijk ook, de beste beslissing was. We hebben ook niet gewacht tot Radja in de fout zou gaan of zo. Dat zou een verkeerde ­denkwijze zijn. Maar nogmaals: deze ­beslissing neem je niet zomaar.”

Heeft het feit dat Arthur Vermeeren het opvallend goed doet die beslissing vergemakkelijkt?

“Neen, zo mag je het niet zien. Als Arthur die twee wedstrijden (tegen Beveren en Club Brugge, red.) niet had gespeeld, hadden we deze beslissing ook genomen. Maar de ontwikkeling die Arthur doormaakt, is wel prettig. Dit zag je al aan­komen op zijn eerste training met de A-kern. Door de blessure van Jurgen (Ekkelenkamp, red.) kwam alles in een stroomversnelling. Dat hij nog maar 17 is, doet er niet toe. Als ik denk dat ik Arthur nodig heb, zal ik niet aarzelen om hem te zetten.”

Ga je Björn Engels, die er door zijn aanhoudende kuitblessure in Dubai niet bij was, nog kunnen gebruiken dit seizoen?

“We geven Björn niet op. Samen met de medische staf voeren we ­allerlei ­onderzoeken om hem weer op het veld te krijgen.”

De situatie is ten opzichte van twee maanden geleden onveranderd?

“Precies. En dat is voor Björn ­frustrerend. Als je zoveel bezoekjes brengt aan verschillende dokters en de oplossing maar niet vindt, zakt de moed jou in de schoenen. Voorlopig weten we niet hoe lang deze ­situatie nog gaat duren.”

Gastón Ávila was er wel bij op stage. Met de langdurige inactiviteit van Sam Vines (enkelblessure) zou het goed zijn mocht hij eindelijk de strijd op de linksback kunnen aangaan.

“Gastón traint goed. De voorbije maanden moest hij wennen aan een totaal ­andere manier van voetballen. Bij Boca Juniors moest hij vooral ballen afpakken en weer inleveren. Voorts had hij weinig tot geen invloed op het aanvalsspel. Wij vragen iets meer. Meer risico in zijn acties, en vaker de middellijn oversteken. Ik voel dat hij stilaan klaar is om te strijden voor een plek.”

Tot slot: wat doe je morgenavond?

“Dat weet ik nog niet. Misschien de ­laatste spullen in de garage ­opruimen (knipoogt). Neen, ik ben heel benieuwd naar Nederland - Argentinië. Als trainer van Antwerp hoop ik dat Vincent zo snel mogelijk weer op de Bosuil staat (lacht). Maar mijn Oranje-hart zegt: laat hem maar zo ver mogelijk geraken.”