Vlaams minister Peeters verdeelt 10.000 speekseltesten aan politie

De cijfers zijn duidelijk: drugs zijn een groeiend probleem in het verkeer. Het aantal verkeersongevallen dat gepaard gaat met druggebruik stijgt. Zo werd in 2020 bij 913 verkeersongevallen druggebruik vastgesteld. Acht procent van de Belgische bestuurders geeft toe minstens één keer per maand rond te rijden na het gebruik van drugs en in Vlaanderen werden de eerste zes maanden van dit jaar 4.319 bestuurders betrapt op drugsgebruik bij controles.

Handhaving mag dan wel een federale bevoegdheid zijn, Vlaams minister Lydia Peeters wil vanuit Vlaanderen “haar steentje bijdragen” aan de strijd tegen rijden onder invloed van drugs. “Wie in een roes achter het stuur kruipt, is niet alleen een gevaar voor zichzelf maar ook voor anderen. Naast sensibilisering is ook handhaving een belangrijke schakel, want drugs en rijden gaan nooit samen”, zegt de Open Vld-minister.

Bovenop 100.000 federale

Federaal kondigde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) eerder al aan dat hij dit jaar 100.000 speekseltesten ter beschikking zou stellen van de politie, dubbel zoveel als de 50.000 in 2021. Vanuit Vlaanderen wil minister Peeters nu 10.000 bijkomende speekseltesten verdelen via de provincies. Het gaat om 2.000 drugstesten per provincie.

“Beter een druppel op een hete plaat, dan geen druppel”, zo redeneert Lydia Peeters. De verdeling van de speekseltesten past volgens haar ook in de vraag naar meer handhaving in haar verkeersveiligheidsplan.

Minister Peeters lanceert ook samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) de campagne “Groot Gelijk dat je drugsvrij rijdt”. De aftrap vindt plaats op donderdag 8 december in Club Versuz in Hasselt.