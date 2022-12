“Klokkenluider WK Qatar werd gefolterd, FIFA medeplichtig”, zegt familie

De familie van een klokkenluider die de arbeidsomstandigheden bij de opbouw van het WK voetbal in Qatar aan de kaak stelde, zegt dat hij in de gevangenis gefolterd is. Zijn familie vraagt aan de VN en FIFA om een eerlijk proces te eisen. FIFA is volgens hen medeplichtig aan de mensenrechtenschending.

Abdullah Ibhais was mediamanager van het “Supreme Committee”, de Qatarese commissie verantwoordelijk voor de infrastructuur en planning van het WK voetbal, toen hij die in augustus 2019 aanraadde om hun rol in het misbruik van arbeidsmigranten te erkennen. Hij had honderden arbeiders in stadia aangetroffen die geen drinkwater hadden en al maandenlang niet betaald waren.

Kort nadien beschuldigde het Supreme Committee Ibhais van corruptie. Hij werd opgepakt door de veiligheidsdiensten van Qatar en vorig jaar tot drie jaar cel veroordeeld voor onder meer omkoping en opzettelijke schade aan publieke fondsen. Een vonnis dat volledig gebaseerd zou zijn op een bekentenis die hij onder druk ondertekende. Bovendien werd hij ondervraagd zonder advocaat en kreeg hij amper de kans om zich te informeren over zijn zaak en zich te verdedigen, volgens zijn familie.

Onder andere mensenrechtenorganisaties Amnesty International, Human Rights Watch en FairSquare klaagden het oneerlijke proces aan en riepen voetbalbond FIFA al meermaals op om een eerlijk proces te eisen. FIFA heeft voorlopig alleen verklaard dat “ieder persoon een proces verdient dat eerlijk is en waarbij de juiste procedures gevolgd worden”.

Foltering

FairSquare heeft nu een brief van Ibhais’ familie gepubliceerd. Volgens hen is de klokkenluider intussen gefolterd in de gevangenis, omdat hij meegewerkt zou hebben aan een documentaire van ITV, Qatar: State of Fear?. In november, amper twee weken voor de start van het WK, werd hij “fysiek aangevallen door de cipiers” en vier dagen in een kleine, pikdonkere en ijskoude isolatiecel geplaatst, waar de airco “als een foltertuig” werd gebruikt.

In de verklaring staat ook een getuigenis van Ibhais aan zijn familie: “Ik denk dat de temperatuur op sommige momenten 4 graden Celsius bereikte. Ik leed al aan ernstige blauwe plekken na de aanval door de cipiers, en ik beefde de hele tijd, omdat de koude lucht die op me gericht werd nooit stopte. Ik sliep amper tijdens die vier dagen.”

Vrijlating geëist

De zaak van Ibhais is woensdag doorgegeven aan een team van de Verenigde Naties met experts in mensenrechten. De familie hoopt dat dit zal resulteren in een officiële verklaring dat het gaat om willekeurige opsluiting, en een tussenkomst die leidt tot zijn vrijlating.

© AP

“We roepen de Qatarese autoriteiten op om Abdullah onmiddellijk vrij te laten,” zegt zijn familie, “en vragen alle mensenrechtenorganisaties, journalisten, activisten, spelers en het publiek van het WK om hun stem te verheffen en op te roepen tot vrijheid voor Abdullah.”

“Onze geliefde Abdullah is dapper opgestaan voor zijn geweten, voor zijn familie, voor zijn kinderen, en voor een land dat hij dacht te helpen een voorbeeldfunctie te vervullen door het eerste WK voetbal in een Arabische staat te organiseren”, verklaart zijn familie. “Hij was niet bang om zijn oversten uit te dagen. Abdullah probeerde Qatar in zijn beste daglicht te stellen, zijn fouten toe te geven en het juiste te doen voor alle arbeidsmigranten die eronder hebben geleden. We hadden nooit gedacht dat hij een politieke gevangene zou worden. Abdullah gebruikte FIFA’s eigen systemen om zich uit te spreken; in plaats daarvan is hij gestraft.”

“Stilzwijgen van FIFA verscheurt ons”

Ibhais zou voor zijn arrestatie berichten gestuurd hebben naar het mensenrechtenteam van FIFA, maar zij zouden hem genegeerd hebben, volgens mensenrechtenorganisatie FairSquare.

“Wij, de familie van Abdullah Ibhais, wijzen de FIFA en haar voorzitter, Gianni Infantino, terecht, die ooit zei dat het WK de stem van de gemarginaliseerden is. Uw daden hebben uw woorden niet waargemaakt. FIFA is medeplichtig aan de gevangenschap van Abdullah, en het stilzwijgen van FIFA verscheurt onze familie. Wij verwerpen de onverschilligheid van FIFA. We weigeren terug te krabbelen: we roepen FIFA vandaag op om haar verantwoordelijkheid te nemen en deze mensenrechtentragedie eindelijk toe te geven.”