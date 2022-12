Nieuwe Europese sancties tegen Russische banken en elite, verbod op export motoren voor drones

Volgens Von der Leyen zal dit negende pakket met sancties tegen Rusland vanwege de invasie in Oekraïne de druk op Moskou verder doen toenemen. Zo wil ze de sanctielijst uitbreiden met nog eens een 200-tal individuen en entiteiten, van de Russische strijdkrachten over individuele officieren tot ministers en parlementsleden.

Om “de cashmachine van Poetin verder te verlammen” wil de Commissie ook sancties uitvaardigen tegen nog eens drie Russische banken. Ze mikt onder meer op een volledig transactieverbod voor de Russische Regionale Ontwikkelingsbank.

LEES OOK. Nu hij terug is van het front, haalt hij het grof geschut boven: deze Russische ultranationalist zet het Kremlin te kijk (+)

De Commissie wil ook de Russische toegang tot drones beperken. Ze stelt voor om de rechtstreekse uitvoer van motoren voor drones te verbieden. Niet enkel naar Rusland, maar ook naar derde landen als Iran, die het Russische leger van drones zouden kunnen voorzien.

Russische propagandamachine

Daarnaast bevat het negende pakket verdere exportbeperkingen voor goederen die “gebruikt zouden kunnen worden door de Russische oorlogsmachine”, zoals chemische producten en IT-onderdelen. Er zitten ook nieuwe maatregelen tegen de Russische energiesector in de pijplijn, onder meer met een verbod op investeringen in mijnen in Rusland.

LEES OOK. Hoe Rusland hele wereld wakker schudde over energie: hernieuwbare energie al in 2025 belangrijkste bron elektriciteit

De Commissie wil tenslotte ook bijkomende maatregelen tegen “de Russische propagandamachine”. Ze stelt voor om nog eens vier kanalen uit de ether te halen. De lidstaten moeten de sancties met unanimiteit goedkeuren.