Asterix AVO eerste finalist volleybalbeker voor vrouwen

Asterix AVO heeft zich als eerste voor de finale van de Beker van België vrouwenvolleybal geplaatst. Het ging 0-3 (14-25, 10-25, 16-25) winnen bij Haasrode-Leuven en had de heenwedstrijd in het eigen Beveren al met 3-1 gewonnen.

Zondag 26 februari komt Asterix AVO in de finale tegenover Gent of Oostende te staan. Gent won de heenwedstrijd in Oostende met 2-3 en verdedigt die voorsprong op woensdag 4 januari.

Asterix Avo Beveren kan de Beker van België een vierde keer winnen. Het deed dat al in 2017, 2018 en 2022. Daarnaast heeft het van voor de fusie nog dertien Bekers van Asterix Kieldrecht in de prijzenkast.