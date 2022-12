Ex-bondscoach Roberto Martinez wuift Hazard uit: “Eden deelde zijn talent zoals niet veel spelers dat doen”

“Er zijn veel manieren om een erfenis achter te laten in het voetbal”, aldus de ex-bondscoach. “Eden heeft het shirt van de Rode Duivels aangetrokken en na 126 wedstrijden heeft hij het op een betere plek achtergelaten. Hij was de aanvoerder van de avond in Kazan (winst tegen Brazilië op het WK 2018 in Rusland, nvdr) en scoorde in de wedstrijd om het brons. Dat alles met een uniek talent en dat te delen zoals niet veel indivialistische spelers doen. Altijd met een glimlach. Hij is een echte Belgische voetballegende.”

© BELGA

(lvdw)