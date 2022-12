Maaseik recht de rug en heerst in Hel van Menen

LEES OOK. Gehavend Achel hengelt eerste zege binnen

“We starten vaak te zwak. Daar moeten we dringend een oplossing voor vinden.” Adam Bartos sloeg afgelopen weekend de nagel op de kop. En kijk, Maaseik begon in Menen als een wervelwind. Over 2-5 ging het naar 5-11 en 13-20. Menen mocht dan te gemakkelijk terugkeren tot 19-22, maar Treial en een sterke Cox stonden net op tijd weer op: 0-1.

Bartos hamerde er de hele wedstrijd op los. — © VDB

Bij de thuisploeg begon het vanaf dan beter te draaien en beide teams waren aan mekaar gewaagd. Menen kreeg in een spannend slot zelfs drie setballen, maar miste. Bij de eerste Maaslandse was het wél prijs, via een killblock van Treial. De derde set werd een maat voor niets. Het liep plots spaak bij de bezoekers, die het vaak oneens waren met de ref: 1-2. In set vier werd het niveau weer opgekrikt. De toeschouwers kregen mooie rally’s te zien. Bartos bleef hameren, maar ook Kindt was in goeden doen. Protopsaltis toonde zich net op tijd cruciaal. Een blokkerend sterk Maaseik maakte zo in het slot het verschil en knalde naar een deugddoende driepunter. Zaterdag volgt de thuismatch tegen Guibertin.

Sets: 20-25, 26-28, 25-18, 21-25.

Menen: Van Hoyweghen (5), Van De Velde (7), Capet, Kindt (23), Hanninen (18), libero: Stuer, Sinnesael (8). Vielen in: Vanneste (7), Ocket.

Maaseik: Vanker, Treial (13), Protopsaltis (16), Cox (26), Bartos (15), libero: Ottevanger, Fornés (10). Vielen in: Hetman, Reggers.