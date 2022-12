Storing op beveiligd netwerk notarissen hindert uitwisseling aktes via videoconferentie

Er heeft woensdagavond enkele uren lang een storing plaatsgevonden op het beveiligd elektronisch netwerk dat de notariskantoren met elkaar verbindt. Het probleem is intussen opgelost, maar de uitwisseling van aktes via videoconferentie raakte wel verstoord, zegt Jan Sap, de directeur-generaal van de notarisfederatie Fednot.

Hoe groot de impact precies is, kan woensdagavond nog niet worden meegedeeld. “Dat is afhankelijk van kantoor tot kantoor”, zegt Sap. Vermoedelijk zal de omvang van de hinder pas donderdag duidelijk zijn. Sap beklemtoont wel dat het probleem rond 16 uur ontstond, toen het bij heel wat notarissen al minder druk was. Rond 21.45 uur was het probleem weer opgelost, klinkt het nog. Volgens de notarisfederatie is de storing veroorzaakt door een gebroken kabel bij telecomoperator Proximus.

Door het beveiligde netwerk kunnen notariële akten tussen twee notariskantoren per videoconferentie ondertekend worden. Elke partij gaat naar zijn eigen notaris, waardoor het niet meer nodig is dat iedereen op één plaats samenkomt. Voor de ondertekening geeft een partij een volmacht aan een medewerker van het andere notariskantoor.