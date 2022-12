Toch geheime documenten gevonden in opslagplaats gelinkt aan Trump

Hoewel mensen uit de entourage van voormalig president Trump eerder op de dag nog verklaarden dat er tijdens een zoektocht eind vorige maand geen geheime documenten gevonden waren, zijn er in een opslagplaats in West Palm Beach toen toch twee geheime overheidsdocumenten aangetroffen in een verzegelde doos. Dat melden de Washington Post en de New York Times.

Al sinds zijn woelige gedwongen vertrek uit het Witte Huis wordt Donald Trump ervan verdacht geheime overheidsdocumenten te hebben meegenomen. Ondanks een dagvaarding in mei en zelfs een inval van de FBI, die zijn privéresort Mar-a-Lago in augustus binnenstebuiten keerde maar niets vond, blijft het Amerikaanse ministerie van Justitie ervan overtuigd dat Trump duizenden overheidsdocumenten, waarvan een 300-tal ‘geclassificeerde’, in zijn bezit heeft. Uiteindelijk besliste een rechter dat Trumps advocaten moesten kunnen aantonen dat hij alle geheime documenten wel degelijk had overgedragen.

Trumps advocatenteam liet daarop een externe firma vier locaties onderzoeken die aan Trump gelinkt zijn: zijn golfresort in Bedminster (New Jersey), de Trump Tower in New York en een opslagplaats in Mar-a-Lago en in West Palm Beach (Florida).

Eerder op de dag verklaarden mensen uit de entourage van Trump nog dat daarbij niets gevonden was. Maar nu schrijven de Washington Post en de New York Times dat er in die laatste opslagplaats een verzegelde doos is gevonden met daarin twee geclassificeerde documenten. Die locatie was gehuurd door de Amerikaanse overheid voor Trump, die er onder meer dozen, geschenken en kleding bewaarde. Die waren afkomstig uit een kantoor in Noord-Virginia dat medewerkers van Trump gebruikten in de maanden na zijn vertrek uit Washington. Volgens een bron zou Trump echter nooit zelf in de opslagplaats geweest zijn en wellicht zelfs niet geweten hebben wat er allemaal lag.

De advocaten van Trump hebben het ministerie van Justitie geïnformeerd over de vondst en de documenten overhandigd aan de FBI. Welke documenten er precies werden aangetroffen, is vooralsnog een groot vraagteken.