‘Grey’s Anatomy’-schrijfster Elisabeth Finch: “Ik heb gelogen dat ik kanker had”

Elisabeth Finch, de voormalige schrijfster van de populaire televisieserie ‘Grey’s Anatomy’ - wiens ontelbare leugens over haar medische en persoonlijke geschiedenis leidden tot haar ontslag in maart - geeft nu toe dat ze nooit “enige vorm van kanker” heeft gehad. “Ik heb gelogen en daar is geen excuus voor”, onthult ze aan The Ankler.

Tijdens het werken aan ‘Grey’s Anatomy’ vertelde ze dat haar oudere broer Eric zelfmoord had gepleegd. Finch biecht nu op dat ook dit een leugen is: haar broer leeft nog en werkt als arts in Florida. “Ik weet dat het absoluut verkeerd is wat ik heb gedaan”, vertelt ze. “De beste manier waarop ik het kan uitleggen, is dat wanneer je een zeker trauma ervaart, veel mensen een onaangepast copingmechanisme aannemen. Sommige mensen drinken om dingen te verbergen of te vergeten. Drugsverslaafden proberen hun realiteit te veranderen. Andere mensen snijden zichzelf. Ik lieg. Dat was mijn manier om ermee om te gaan en mijn manier om me veilig, gezien en gehoord te voelen.”

De schrijfster beweert dat haar leugens zijn begonnen tijdens een stakingsgolf in 2007, toen televisiescenarioschrijvers van de Amerikaanse vakbonden bijeenkwamen om te staken. Tijdens het wandelen bezeerde ze haar knie. Uiteindelijk kreeg ze een knievervangende operatie. “Iedereen was zo aardig en attent in de aanloop naar alle operaties”, beaamt ze. “Ze waren zo ondersteunend. En toen werd mijn knie vervangen. Het was een geweldige herstelperiode en toen was het ineens doodstil omdat iedereen ervan uitging dat ik was genezen. Ik had geen steun meer, dus verzon ik iets omdat ik aandacht nodig had en zo ging het van kwaad tot erger. Dat is waar de leugen begon - in die stilte.”

“Monster en een oplichter”

Afgelopen maart trok The Ankler de medische geschiedenis van Finch in twijfel en enkele van haar eerdere beweringen, waaronder hoe bij haar een zeldzame vorm van botkanker werd vastgesteld. Daarnaast zette men vraagtekens bij de manier waarop ze een nier en een deel van haar been had verloren, maar vervolgens een verkeerde diagnose kreeg. Ook beweerde Finch dat ze seksueel is misbruikt door een mannelijke regisseur tijdens het schrijven aan de hitserie ‘The Vampire Diaries’. Voordat Disney een onderzoek kon starten, nam ze de beslissing om de televisieserie te verlaten en zichzelf in te checken bij een faciliteit in Arizona.

Sindsdien vertelde Finch aan The Ankler dat niet alleen haar vrouw haar heeft verlaten, maar dat ook haar familieleden haar hebben laten vallen en dat ze de kinderen die ze heeft helpen opvoeden niet meer mag zien. Haar dagen worden nu gevuld met ontmoetingen met een therapeut. “Het is een heel stille en verdrietige tijd geweest. Er waren mensen die heel gemeen tegen mij waren. Familie en vrienden die me een monster en een oplichter noemden en zeiden dat dat het enige is waar ik ooit om bekend zal staan.”