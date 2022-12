Gehavend Achel hengelt eerste zege binnen

LEES OOK. Maaseik recht de rug en heerst in Hel van Menen

Opposite Ulrik Dahl, die tien dagen geleden uitviel in Roeselare, geraakte zoals verwacht niet fit. Maar coach Vanvenkenray moest onverwacht ook schuiven in het midden door het laattijdig uitvallen van de ervaren Tim Smit (corona). Respectievelijk Fransen en Van den Borden waren de vervangers van dienst.

Beresterke Staples

Aces van Staples en Van Dyck zetten de thuisploeg meteen op rozen. Guibertin was duidelijk van slag en incasseerde bal na bal richting een 12-2-achterstand. Ook de inbreng van Gert van Walle deed het tij niet meer keren voor de bezoekers, die het vooral vanaf de opslaglijn fameus lieten afweten. De sterk blokkerende Fransen leidde zijn team naar de 1-0-voorsprong.

Verweij en Fransen proberen hofmans af te stoppen. — © Dick Demey

In een veel evenwichtigere tweede beurt was het de beresterke Staples die halfweg een eerste kloofje forceerde: 16-14. De Limburgse vertrouwenstank barstte uit zijn voegen. Van Dyck en Fransen sloegen eventjes alles kapot, maar in moneytime liet Achel plots wel twee setballen liggen. Via Staples en een misser van van Walle ging het vervolgens wel van 24-24 naar 26-24.

Star of het game Van Dyck stond veelvuldig aan het kanon. — © Dick Demey

Geen degradant

Hofmans en Van de Voorde zorgden in set drie voor een Waalse renaissance, maar gelukkig voor Achel was die van korte duur. Met onder meer twee aces was het andermaal Staples die de thuisploeg in het vierde bedrijf van 11-8 naar 14-8 bracht. Bij Guibertin, dat opnieuw veel fouten begon te maken, doofde de kaars zienderogen uit. Met Staples en star of the game Van Dyck veelvuldig aan het kanon en duo Van den Borden-Verweij solide in de blokkering hengelde de thuisploeg de oververdiende eerste seizoenszege binnen.

Fransen en Van den Borden oog in oog met Hofmans. — © Dick Demey

In de stand brengt Achel zijn puntentotaal op vier. Met een overwinning op het veld van Waremme kunnen de Noord-Limburgers mogelijk zondag al de rode lantaarn doorgeven.

“En de degradatie hoeven we ook al niet te vrezen”, geeft voorzitter Joos Gysen mee. “Er lag inderdaad een piste op tafel om de rode lantaarn van de Liga een barragematch te laten spelen tegen de nummer twee van nationale 1. Maar die late en eenzijdige beslissing van de federatie is ingetrokken. Er zal dus niemand zakken naar nationale 1”, klinkt het stellig bij de Achelse preses.

© Dick Demey

Sets: 25-16, 26-24, 20-25, 25-16.

Achel: Staples 19, Verweij 4, Van Dyck 22, Van Leemputten 1, Fransen 18, Van den Borden 6. Libero: Claes. Kwam in: Medenis.

Guibertin: Huysegoms 8, Vande Velde 9, Hofmans 12, Christiaens 8, Van de Voorde 11, Godart. Libero: Dumont. Kwamen in: van Walle 2, Vanhelmont, Foret, Dussart.