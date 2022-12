Wat doet Lionel Messi zoal in zijn vrije tijd in Qatar? Grappen en keuvelen op Twitch met ex-kamergenoot Agüero: “We missen je, Kun”

Niet alleen Messi gaf acte de presence, ook collega-internationals Leandro Paredes en Rodrigo de Paul verschenen even in beeld.

Messi en Agüero maakten zich vrolijk om Papu Gomez van Sevilla, die samen met Messi een raadspelletje lanceerde over wie de inspiratie was geweest voor Gomez’ kortgeschoren kapsel. “Gravesen? Zidane? Cannavaro? Robben?” Groot was de hilariteit toen Papu Gomez een foto van een quasi kaalgeschoren David Beckham toonde die als voorbeeld had gediend bij de kapper.

Maar er was ook plaats voor een ernstiger noot. Agüro toonde Messi zijn defibrillator. De spits van Manchester City moest zijn carrière eind 2021 beëindigen wegens hartritmestoornissen.