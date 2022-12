De 36-jarige man uit Lier die in juli een hoogbejaarde vrouw verkrachtte in rusthuis Zonnestraal in Lint, is veroordeeld tot acht jaar cel en vijf jaar ter beschikkingstelling. De rechtbank in Antwerpen noemde hem “een man met een bijzonder gevaarlijke en perverse ingesteldheid”. Zijn slachtoffer krijgt op 12 december euthanasie.